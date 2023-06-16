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Сара Майкл: Если Азербайджан не диверсифицирует свою экономику, ВВП вырастет всего на 10% в ближайшие 30 лет

Сара Майкл: Если Азербайджан не диверсифицирует свою экономику, ВВП вырастет всего на 10% в ближайшие 30 лет Если Азербайджан будет опираться на модель нефтяных доходов, и не будет диверсифицировать свою экономику, то в ближайшие 30 лет валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет всего на 10%.
Бизнес
16 июня 2023 г. 10:38
Сара Майкл: Если Азербайджан не диверсифицирует свою экономику, ВВП вырастет всего на 10% в ближайшие 30 лет

Если Азербайджан будет опираться на модель нефтяных доходов, и не будет диверсифицировать свою экономику, то в ближайшие 30 лет валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет всего на 10%.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл на презентации отчета "Глобальные экономические перспективы" ВБ.

По ее словам, диверсификация позволит Азербайджану войти в число стран с высокими доходами: “Если Азербайджан не снизит зависимость экономики от нефти, то и в 2050 году он будет в числе стран с низкими доходами. Но если в стране продолжатся реформы и будет снижена зависимость экономики от нефтяного сектора, то через 30 лет ВВП на душу населения может быть как минимум на 40% больше, чем сейчас”.

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Версия на английском языке Sarah Michael: Under the existing growth model, Azerbaijan’s GDP per capita may only increase by 10 percent over the next 30 years 
Версия на азербайджанском языке Sara Maykl: "Azərbaycan iqtisadiyyatını şaxələndirməsə, yaxın 30 ildə ÜDM-i cəmi 10 % artacaq"

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