Сара Майкл: Если Азербайджан не диверсифицирует свою экономику, ВВП вырастет всего на 10% в ближайшие 30 лет

Сара Майкл: Если Азербайджан не диверсифицирует свою экономику, ВВП вырастет всего на 10% в ближайшие 30 лет

Если Азербайджан будет опираться на модель нефтяных доходов, и не будет диверсифицировать свою экономику, то в ближайшие 30 лет валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет всего на 10%.

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Если Азербайджан будет опираться на модель нефтяных доходов, и не будет диверсифицировать свою экономику, то в ближайшие 30 лет валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет всего на 10%. Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл на презентации отчета "Глобальные экономические перспективы" ВБ. По ее словам, диверсификация позволит Азербайджану войти в число стран с высокими доходами: “Если Азербайджан не снизит зависимость экономики от нефти, то и в 2050 году он будет в числе стран с низкими доходами. Но если в стране продолжатся реформы и будет снижена зависимость экономики от нефтяного сектора, то через 30 лет ВВП на душу населения может быть как минимум на 40% больше, чем сейчас”. Подпишитесь на наш Telegram канал