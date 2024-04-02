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Губернатор: Санкт-Петербург готов наладить поставки в Азербайджан нефтяного оборудования

Губернатор: Санкт-Петербург готов наладить поставки в Азербайджан нефтяного оборудования Петербургские предприятия готовы поставлять в Азербайджан оборудование для нефтяных и газовых скважин, заявил губернатор города Александр Беглов.
Бизнес
2 апреля 2024 г. 16:47
Губернатор: Санкт-Петербург готов наладить поставки в Азербайджан нефтяного оборудования

Петербургские предприятия готовы поставлять в Азербайджан оборудование для нефтяных и газовых скважин.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"Сотрудничество Санкт-Петербурга с Азербайджаном в полной мере продолжает линию, заданную лидерами наших стран. Правительство города готово подключиться к реализации всех намеченных планов. Нашим приоритетом мы видим рост торгово-экономического сотрудничества и взаимных инвестиций", - заявил А.Беглов.

Губернатор подчеркнул, что между северной столицей РФ и Азербайджаном растет товарооборот, который по результатам трех кварталов 2023 года вырос более чем на 33%. Он предложил вместе работать над расширением взаимных поставок.

"Петербургские предприятия готовы поставлять в Азербайджан оборудование для нефтяных и газовых скважин, участвовать в развитии автотранспортного коридора "Север-Юг", в частности в реализации проектов строительства автомагистралей и многого другого", - отметил он.

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Версия на английском языке Governor: Saint Petersburg ready to supply oil equipment to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburq qubernatoru: "Azərbaycana neft avadanlıqlarının tədarükünü təşkil etməyə hazırıq"

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