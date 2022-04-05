Санкции Запада против России сулят новые возможности для экспорта из Азербайджана

Из-за санкций резко сократились поставки из стран Запада в Россию, что означает, что для азербайджанского экспорта формируются потенциальные возможности.

Из-за санкций резко сократились поставки из стран Запада в Россию, что означает, что для азербайджанского экспорта формируются новые потенциальные возможности.

Об этом Report сообщил эксперт-экономист Амаль Гасанли.

По его словам, Россия традиционно остается основным торговым партнером Азербайджана на пространстве СНГ: "Понятно, что в связи с российско-украинским конфликтом существуют определенные проблемы в логистике, взаимных платежах. Россия сегодня находится под беспрецедентными санкциями. Эти ограничения создают огромное давление на ее экономику. Возможности страны, особенно поставки с Запада, практически равны нулю. Уже наблюдается дефицит ряда продуктов. Пропасть между Западом и Россией будет все дальше углубляться. В этих условиях стране придется менять основные каналы логистики. В первую очередь речь идет о странах Ближнего зарубежья, то есть странах СНГ".

Эксперт отметил, что в условиях ограниченных альтернатив Россия направит усилия на углубление торгово-экономических связей с соседями.

"Сегодня Россия занимает значительное место в ненефтяном экспорте Азербайджана. Мы поставляем на российский рынок качественную сельхозпродукцию - помидоры, яблоки, груши, картофель, лук. Что касается строительной и химической сфер, то это поставки бентонита, полипропилена, полиэтилена. То есть для нас создаются благоприятные условия для расширения объемов и доли экспорта на российском рынке, тогда как из Европы из-за санкций эти виды товаров еще долго не будут поставляться в эту страну. С одной стороны, это обеспечит приток дополнительных валютных доходов в нашу страну, а с другой - занятость в этих секторах. Сразу после введения санкций рубль резко подешевел по отношению к доллару США и евро. Но со временем он вернул утраченные позиции в результате принятых правительством превентивных мер по снижению спроса на инвалюту. В настоящее время его курс по отношению к указанным валютам приближается к довоенному уровню. Очевидно, что сохранение стабильности рубля станет одним из главных приоритетов для правительства России, и положительно скажется на покупательной способности населения", - сказал он.

Эксперт считает, что в основе азербайджано-российского торгового партнерства лежит сбалансированная и дальновидная политика главы государства Ильхама Алиева: "До российско-украинского конфликта наш северный сосед неоднократно озвучивал требования гарантий своей личной безопасности. Для России этот вопрос является одним из приоритетных во внешней политике. В этом смысле проводимая президентом Азербайджана сбалансированная политика позволяет нашей стране строить и постоянно развивать партнерские отношения как с Западом, так и с соседями, в том числе с Ираном и Россией. Логическим следствием этого является подписанное между президентами России и Азербайджана союзническое соглашение. Этот документ также предусматривает углубление и развитие торгово-экономического партнерства. Поэтому можно сказать, что в нынешних условиях есть благоприятные условия для реализации этого пункта".

Отметим, что в прошлом году Азербайджан экспортировал в Россию товары на 921 млн долларов США. Россия стала основным рынком поставок ненефтяной продукции.