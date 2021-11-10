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Самые дорогие в Азии апартаменты были проданы в Гонконге

Самые дорогие в Азии апартаменты были проданы в Гонконге Самые дорогие в Азии апартаменты из расчета стоимости единицы площади проданы в Гонконге за 82 млн долларов США.
Бизнес
10 ноября 2021 г. 09:37
Самые дорогие в Азии апартаменты были проданы в Гонконге

Самые дорогие в Азии апартаменты из расчета стоимости единицы площади проданы в Гонконге за 82 млн долларов США.

Речь идет об элитной недвижимости в новом жилом комплексе Mount Nicholson, расположенном на холмистой возвышенности Пик Виктория, где предпочитают селиться миллиардеры. Каждый квадратный фут (0,09 кв. метров) квартиры с учетом также трех парковочных мест, включенных в сделку, обошелся покупателю в 18 тыс. долларов, что стало рекордной стоимостью в регионе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают риелторы, спрос на элитную недвижимость в Гонконге, начал вновь расти сразу после сообщений о планах постепенного открытия для поездок с середины декабря сухопутной границы с материковым Китаем, закрытой с начала пандемии.

Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире.

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