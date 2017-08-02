Samsung впервые опередила Apple по прибыли

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Южнокорейская Samsung впервые опередила американскую Apple по квартальной прибыли.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, чистая прибыль Samsung во втором квартале выросла на 89%, до 9,6 млрд долларов США, что на 1,18 млрд долларов или 13,5% больше, чем аналогичный показатель Apple.

Выручка компании увеличилась на 20%, до 54,2 млрд долларов США. За этот же период выручка Apple составила 45,4 млрд долларов. Столь сильный рост прибыли южнокорейской компании связан в первую очередь с высокими продажами микропроцессоров и дисплеев, а также удачным стартом флагманов Samsung.

Напомним, что Apple заказала для модели iPhone 8, которая поступит в продажу в сентябре, 70 млн OLED-дисплеев. Тем самым прибыль Samsung в этом сегменте увеличилась за год в 12 раз, до 1,7 трлн вонов или 1,47 млрд долларов США.