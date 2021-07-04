Самолет AZAL приземлился из-за технических проблем с кондиционером

Капитан воздушного судна Airbus A319 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07:22, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Как сообщили Report в ЗАО, причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционирования).
В 08:01 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в столичном аэропорту.
На борту самолета находились 122 пассажира. Они будут отправлены в Нахчыван другим самолетом.