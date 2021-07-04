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Самолет AZAL приземлился из-за технических проблем с кондиционером

Самолет AZAL приземлился из-за технических проблем с кондиционером Капитан воздушного судна Airbus A319 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07:22, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев
Бизнес
4 июля 2021 г. 08:39
Самолет AZAL приземлился из-за технических проблем с кондиционером

Капитан воздушного судна Airbus A319 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07:22, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили Report в ЗАО, причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционирования).

В 08:01 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в столичном аэропорту.

На борту самолета находились 122 пассажира. Они будут отправлены в Нахчыван другим самолетом.

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Версия на азербайджанском языке AZAL-ın təyyarəsi kondisionerdəki texniki nasazlıqla bağlı eniş edib

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