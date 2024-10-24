Самира Мусаева: В Азербайджане применяются цифровые инновации при регистрации юрлиц с иностранными инвестициями

11:28

В Азербайджане созданы правовые основы для электронной государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями, независимо от того, являются ли их учредители физическими или юридическими лицами.

Как сообщает Report, об этом на заседании Рабочей группы "Вхождение в бизнес" заявила руководитель этой группы, заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева.

По ее словам, процесс регистрации иностранных юридических лиц полностью приведен в соответствие с процедурой регистрации местных юридических лиц.

"В рамках развития бизнес-среды проведены ряд важных реформ. Эти преобразования создали благоприятные условия для осуществления, как начала предпринимательской деятельности, так и для эффективного управления бизнесом на всех его стадиях.

На основе отчета Всемирного банка Business Ready были внесены изменения в процедуру государственной регистрации коммерческих юридических лиц, гражданское и трудовое законодательство", - отметила Мусаева.