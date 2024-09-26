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Самира Мусаева: В Азербайджане инструмент углеродного ценообразования используется не в полной мере

Самира Мусаева: В Азербайджане инструмент углеродного ценообразования используется не в полной мере В Азербайджане инструмент углеродного ценообразования используется не в полной мере.
Бизнес
26 сентября 2024 г. 14:58
Самира Мусаева: В Азербайджане инструмент углеродного ценообразования используется не в полной мере

В Азербайджане инструмент углеродного ценообразования используется не в полной мере.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Минэкономики Самира Мусаева на международной конференции по углеродному ценообразованию в Баку.

По ее словам, Азербайджан готов перепроектировать данный инструмент в соответствии с потребностями экологического налогообложения и модифицировать с точки зрения налоговой нагрузки: "В этих вопросах необходимо действовать сообща. Предприниматели, государство, НПО и другие могут сыграть свою роль в углеродном ценообразовании. Это также может способствовать созданию "зеленых" рабочих мест".

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Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: “Azərbaycanda karbon qiymətqoyma aləti tam aktiv işlədilmir”

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