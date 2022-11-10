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Самира Мусаева: Предприниматели в Карабахе будут пользоваться налоговыми льготами

Самира Мусаева: Предприниматели в Карабахе будут пользоваться налоговыми льготами Все зарегистрированные на освобожденных территориях Азербайджана реальные субъекты налогообложения будут пользоваться налоговыми льготами.
Бизнес
10 ноября 2022 г. 12:17
Самира Мусаева: Предприниматели в Карабахе будут пользоваться налоговыми льготами

Все зарегистрированные на освобожденных территориях Азербайджана реальные субъекты налогообложения будут пользоваться налоговыми льготами.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По ее словам, с 1 января следующего года на протяжении 10 лет предприниматели в Карабахе не будут платить налог на прибыль для юридических лиц, и подоходный и имущественный налог для физических лиц: "Эти льготы включают не только доходы от реализации товаров и услуг, но и внереализационные доходы. Кроме того, в целях стимулирования создания предприятий, импорт товаров, материалов и сырья также освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС) сроком на 10 лет. Учитывая туристический потенциал, в туристическом секторе будут применяться льготы по налогу на прибыль, имущество и землю. Также планируется возврат 30% НДС, уплаченного в безналичном порядке за туристические услуги в Карабахе. Это означает, что к этим услугам будет применяться ставка НДС 12,6%".

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Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: "Qarabağda sahibkarların hamısı vergi təşviqindən yararlanacaq"

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