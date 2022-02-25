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Самира Мусаева: Предприниматели порой подвергаются санкциям из-за технических ошибок

Самира Мусаева: Предприниматели порой подвергаются санкциям из-за технических ошибок Предприниматели иногда подвергаются санкциям из-за технических ошибок.
Бизнес
25 февраля 2022 г. 13:48
Самира Мусаева: Предприниматели порой подвергаются санкциям из-за технических ошибок

Предприниматели иногда подвергаются санкциям из-за технических ошибок.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева.

С.Мусаева отметила, что благодаря интеграции между государственными органами, отпадет необходимость для предпринимателя подавать одни и те же документы в несколько государственных органов:

"Используя полученную информацию, налоговый орган принимает административные меры по устранению рисков путем своевременного уведомления налогоплательщика, информирования, создания автоматических предупредительных уведомлений. Административные меры могут быть приняты для решения иных проблем".

По словам С.Мусаевой, у налоговых органов гибкий обмен информацией с коммерческими банками, Комитетом по статистике и многими другими госорганами: "Предприниматели объединили все платежи в единый отчет о доходах с одного места работы и предоставляют его налогоплательщикам, что позволило устранить указанные проблемы в этом разделе. Но и здесь есть возможности для улучшения администрирования".

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Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: “Sahibkarlar bəzən texniki səhv ucbatından sanksiyalara məruz qalır”

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