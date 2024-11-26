Самира Мусаева: Переход к "зеленой экономике" будет сопровождаться применением налоговых льгот

15:37 Переход к "зеленой экономике" в Азербайджане в среднесрочной перспективе будет обеспечен налоговыми льготами.

Переход к "зеленой экономике" в Азербайджане в среднесрочной перспективе будет сопровождаться предоставлением налоговых льгот.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы ГНС Самира Мусаева на мероприятии на тему "Взаимодействие с бизнес-ассоциациями и предпринимателями, его результаты".

"Учитывая, что одним из пяти национальных приоритетов страны в среднесрочной перспективе является переход к "зеленой экономике", параллельно с мерами, реализуемыми Минэкономики, мы также будем предоставлять налоговые льготы. Уже с этого года предоставляются налоговые льготы для гибридных и электромобилей. Налоговыми льготами также будет охвачено производство автобусов, включая электробусы. Данный вопрос станет частью нашей налоговой политики в среднесрочной перспективе", — сказала она.