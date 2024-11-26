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Самира Мусаева: Обеспечение экологической устойчивости охвачено инструментами государственного стимулирования

Самира Мусаева: Обеспечение экологической устойчивости охвачено инструментами государственного стимулирования 11:13
Бизнес
26 ноября 2024 г. 11:35
Самира Мусаева: Обеспечение экологической устойчивости охвачено инструментами государственного стимулирования

В Азербайджане охрана окружающей среды и обеспечение экологической устойчивости охвачены инструментами государственного стимулирования во всех секторах экономики.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева

"Одним из таких инструментов является налоговое стимулирование. Уже несколько лет импорт и продажа электромобилей и гибридных автомобилей, ввозимых в страну, освобождены от НДС", - отметила Мусаева.

По ее словам, в бюджетный пакет на 2025 год включены поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие применение налоговых льгот для структур бизнеса на проекты по производству электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. Кроме этого, предусматривается освобождение импорта оборудования от НДС и импортных пошлин с целью создания инфраструктуры.

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Версия на английском языке Tax Service: Environmental sustainability is covered by state incentive instruments in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: "Ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi dövlətin təşviq alətləri ilə əhatə edilib"

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