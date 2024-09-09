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Самира Мусаева: Азербайджан сотрудничает с международными экспертами в вопросе налогообложения "зеленой экономики"

Самира Мусаева: Азербайджан сотрудничает с международными экспертами в вопросе налогообложения "зеленой экономики" 13:21
Бизнес
9 сентября 2024 г. 14:10
Самира Мусаева: Азербайджан сотрудничает с международными экспертами в вопросе налогообложения зеленой экономики

Правительство Азербайджана считает, что обеспечение устойчивого экономического развития и переход к климатически ориентированной "зеленой экономике" в стране возможны не только за счет агрессивной налоговой политики или дополнительного налогообложения бизнеса, но и за счет налогового стимулирования использования возобновляемых источников энергии или "зеленых технологий".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в понедельник в Баку.

По ее словам, в результате налоговых реформ за последние пять лет в Азербайджане внедрены ряд налоговых стимулов, связанных с поддержкой энергоперехода".

"Это касается не только транспортных средств (электромобилей), приобретаемых потребителями, или их зарядных устройств, но и перехода промышленности на возобновляемые источники энергии. Мы, параллельно, оцениваем применение углеродных налогов и углеродных цен, учитывая их негативное влияние на промышленность сегодня. В этой связи мы сотрудничаем с рядом международных организаций, включая Всемирный банк, Азиатский банк развития, Организацию экономического сотрудничества и развития, а также с Гарвардским университетом. Азербайджан ищет оптимальный баланс между налоговым регулированием и стимулированием бизнеса для построения "зеленой экономики". Международный опыт и экспертиза помогут стране выработать эффективную стратегию налогообложения устойчивого развития", - отметила С.Мусаева.

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Версия на английском языке Samira Musayeva: Aggressive taxation policy isn’t only way for transition to green economy
Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: "Yaşıl iqtisadiyyat"a keçid yalnız aqressiv vergiqoyma siyasəti ilə olmur"

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