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Самир Шарифов возглавил Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма

Самир Шарифов возглавил Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов возглавит Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма и прочими финансовыми преступлениями.
Бизнес
23 января 2025 г. 15:09
Самир Шарифов возглавил Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма

Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов возглавил Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма и прочими финансовыми преступлениями.

Как передает Report, решение принято Кабинетом министров Азербайджана, глава правительства Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Документом вносятся изменения в правила создания и работы Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансированием его распространения.

Самир Шарифов сменил на посту председателя совета депутата Милли Меджлиса Али Ахмедова.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее освободил Самира Шарифова от должности министра финансов и назначил заместителем премьер-министра. Шарифов возглавлял Министерство финансов с 2006 года.

Али Ахмедов был освобожден от должности вице-премьера в прошлом году в связи с избранием депутатом Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda cinayətkarlıqla mübarizə üzrə Koordinasiya Şurasının sədri dəyişib

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