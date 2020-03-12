Самир Шарифов: Для исполнения госбюджета имеется достаточно ресурсов

"Снижение цен на нефть на мировом рынке, несомненно, приводит также к сокращению доходов Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совещании относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны, состоявшемся в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова.

"Обратившись к государственному бюджету, утвержденному на текущий год, увидим, что основным источником доходов бюджета являются налоговые поступления, налоговые выплаты Государственной нефтяной компании и компаний, действующих в рамках соглашений по долевому разделению нефтедобычи. Большую часть формирования доходов Государственной нефтяной компании составляют доходы внутреннего рынка. Поэтому снижение цен на нефть не влияет на это. Что касается компаний, действующих в рамках соглашений по долевому разделению нефтедобычи, то, конечно, из-за снижения цен на нефть могут соответственно сократиться их налоговые выплаты. Однако и здесь положение достаточно нормальное. Поскольку снижение этих доходов находится на уровне 1-1,3 процента доходов, прогнозируемых в государственном бюджете", - сказал С.Шарифов.

Министр отметил, что прогнозные показатели налоговых органов за два месяца текущего года перевыполнены. В то же время, поступления таможенных органов также перевыполнены.

"Уже реализованные доходы составляют 4 миллиона манатов. С другой стороны, важную роль в формировании бюджета играет трансферт с Государственного нефтяного фонда. Обеспечивается поступление и этого трансферта в государственный бюджет. То есть, нынешний государственный бюджет застрахован от краткосрочных зарубежных шоков и какие-либо серьезные влияния наблюдаться не будут. Следует также отметить, что в соответствии с поручением Президента работа по оптимизации расходов продолжается. Кроме того, в связи с эпидемией коронавируса в мире и в нашей стране ожидается сокращение определенных международных мероприятий, некоторых командировок. Эта экономия также будет использоваться эффективно. Имеется достаточно ресурсов для исполнения государственного бюджета", - заключил министр.