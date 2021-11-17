Самед Гурбанов: Российскому бизнесу стоит обратить внимание на проекты в Азербайджане

Российскому бизнесу стоит обратить внимание на те проекты, которые предлагает Азербайджан, в том числе в восстановлении освобожденных земель.

Российскому бизнесу стоит обратить внимание на те проекты, которые предлагает Азербайджан, в том числе в восстановлении освобожденных земель.

Как передает Report, об этом заявил председатель Азербайджано-Российского делового совета Самед Гурбанов в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Он отметил, что в рамках визита первой деловой миссии российских компаний в Баку стороны пришли к ряду новых решений и проектов. Так, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" пополнили вагонный состав на 100 единиц.