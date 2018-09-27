Самед Гурбанов: Азербайджанские бизнесмены активно инвестируют в российскую экономику

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджанские бизнесмены активно инвестируют в российскую экономику".

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского делового советов в Баку.

"Мы готовы налаживать контакты со всеми субъектами России и также стимулировать интерес азербайджанских деловых кругов к инвестированию в эти регионы", - завил С.Гурбанов.

Он отметил, что азербайджанские бизнесмены активно инвестируют в российскую экономику, в частности, за последнее время при непосредственном содействии делового совета со стороны азербайджанских бизнесменов был реализован ряд крупных проектов в регионах России.

В качестве примера он назвал сдачу в эксплуатацию азербайджанской компанией Karat Holding курортного центра в городе Ессентуки, где сумма инвестиций составила 25 млн долларов.

"Наряду с этим, азербайджанская группа компаний ATEF стала первым иностранным резидентом специальной экономической зоны "Лотос" в Астраханской области", - отметил С.Гурбанов, добавив, что уже идет строительство завода электротехнического оборудования, инвестиции в который составляют 18 млн долларов.