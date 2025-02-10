Самед Баширли: В Азербайджане имеются проблемы с развитием предпринимательских навыков

В Азербайджане наблюдаются трудности в развитии предпринимательских навыков.

В Азербайджане наблюдаются трудности в развитии предпринимательских навыков.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в Баку на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии - 2024" (WDR).

По его словам, Азербайджан перешел к рыночной экономике 30 лет назад, и в стране все еще имеются проблемы, связанные не только с уровнем предпринимательских навыков, но и с гендерным дисбалансом и нелегальным предпринимательством.

Баширли подчеркнул, что необходимо продолжать работу в направлении институционального развития и обеспечивать баланс между государственным и частным секторами.