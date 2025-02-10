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Самед Баширли: В Азербайджане имеются проблемы с развитием предпринимательских навыков

Самед Баширли: В Азербайджане имеются проблемы с развитием предпринимательских навыков В Азербайджане наблюдаются трудности в развитии предпринимательских навыков.
Бизнес
10 февраля 2025 г. 13:35
Самед Баширли: В Азербайджане имеются проблемы с развитием предпринимательских навыков

В Азербайджане наблюдаются трудности в развитии предпринимательских навыков.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в Баку на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии - 2024" (WDR).

По его словам, Азербайджан перешел к рыночной экономике 30 лет назад, и в стране все еще имеются проблемы, связанные не только с уровнем предпринимательских навыков, но и с гендерным дисбалансом и нелегальным предпринимательством.

Баширли подчеркнул, что необходимо продолжать работу в направлении институционального развития и обеспечивать баланс между государственным и частным секторами.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Bəşirli: “Sahibkarlıq bacarıqlarının inkişafında çətinliklər var”

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