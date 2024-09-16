О нас

Самед Баширли: В Азербайджане действуют более 3 300 пакистанских компаний

Самед Баширли: В Азербайджане действуют более 3 300 пакистанских компаний
Бизнес
16 сентября 2024 г. 16:05
Самед Баширли: В Азербайджане действуют более 3 300 пакистанских компаний

В Азербайджане на 8 августа этого года насчитывается 3 706 пакистанских компаний, из которых 3 304 ведут активную деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

"Мы оцениваем инвестиционные возможности в различных секторах с нашими пакистанскими коллегами для расширения экономического сотрудничества между двумя странами. Имеются возможности для совместного сотрудничества в областях с инвестиционным потенциалом, таких как космическая промышленность и энергетические проекты. Изучаются инвестиционные возможности Пакистана в нефтегазовом секторе и горнодобывающей промышленности", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan hosts over 3,300 active Pakistani companies
Версия на азербайджанском языке Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda 3 300-dən çox aktiv Pakistan şirkəti var"

Экслюзивные новости

Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi