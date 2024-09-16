Самед Баширли: В Азербайджане действуют более 3 300 пакистанских компаний

В Азербайджане на 8 августа этого года насчитывается 3 706 пакистанских компаний, из которых 3 304 ведут активную деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

"Мы оцениваем инвестиционные возможности в различных секторах с нашими пакистанскими коллегами для расширения экономического сотрудничества между двумя странами. Имеются возможности для совместного сотрудничества в областях с инвестиционным потенциалом, таких как космическая промышленность и энергетические проекты. Изучаются инвестиционные возможности Пакистана в нефтегазовом секторе и горнодобывающей промышленности", - отметил он.