Самед Баширли: Азербайджан стремится стать одним из хабов халяльного сектора

Азербайджан стремится стать одним из хабов халяльного сектора.

Азербайджан стремится стать одним из хабов халяльного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

По его словам, Азербайджан представляет собой важный узел мусульманского потребительского рынка с населением в 400 млн человек.

"Сегодня концепция халяль выходит за рамки питания и услуг, охватывая новые сферы, такие как окружающая среда и ключевые аспекты устойчивого развития. Проведение подобного мероприятия в Азербайджане накануне COP29 имеет особое значение", - сказал он.

Баширли подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по увеличению транспортных возможностей Азербайджана, расположенного на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг. В частности, реализуются такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный торговый порт, свободная экономическая зона Алят и другие, сказал он.

Однако, отметил Баширли, одного лишь увеличения транспортных возможностей недостаточно: "Не менее важным аспектом является расширение торговых связей. Азербайджан имеет соглашения о свободной торговле со многими странами региона. Кроме того, подписаны договоры о преференциальной торговле с двумя странами Организации исламского сотрудничества - Турцией и Пакистаном. Либерализация торговли в этой сфере является одним из наших ключевых приоритетов".