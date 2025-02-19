Самая высокая оптовая цена на муку в Азербайджане зафиксирована в Товузе

14:25

Цена на 50-килограммовый мешок муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане 17 февраля варьировалась от 27 до 28,2 манат, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - от 27 до 27,35 манат.

Как сообщает Report, об этом сообщило Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана.

"По стране самая низкая оптовая цена на муку зафиксирована в Шабранском районе - 26,8 манат, самая высокая - в городе Товузе - 28 манат", - отмечается в информации.

Напомним, что 10 февраля цена на 50-килограммовый мешок муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане варьировалась от 27 до 28,2 манат, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - от 26,9 до 27,3 манат. Самая низкая оптовая цена на муку на минувшей неделе была зафиксирована в Сумгайыте (27,1 манат), самая высокая - в Гяндже (28,2 манат).