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Самая высокая оптовая цена на муку в Азербайджане зафиксирована в Товузе

Самая высокая оптовая цена на муку в Азербайджане зафиксирована в Товузе 14:25
Бизнес
19 февраля 2025 г. 14:47
Самая высокая оптовая цена на муку в Азербайджане зафиксирована в Товузе

Цена на 50-килограммовый мешок муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане 17 февраля варьировалась от 27 до 28,2 манат, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - от 27 до 27,35 манат.

Как сообщает Report, об этом сообщило Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана.

"По стране самая низкая оптовая цена на муку зафиксирована в Шабранском районе - 26,8 манат, самая высокая - в городе Товузе - 28 манат", - отмечается в информации.

Напомним, что 10 февраля цена на 50-килограммовый мешок муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане варьировалась от 27 до 28,2 манат, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - от 26,9 до 27,3 манат. Самая низкая оптовая цена на муку на минувшей неделе была зафиксирована в Сумгайыте (27,1 манат), самая высокая - в Гяндже (28,2 манат).

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