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Сахиль Бабаев: Число трудовых договоров в Азербайджане выросло на 30%

Сахиль Бабаев: Число трудовых договоров в Азербайджане выросло на 30% За последние 3-4 года в Азербайджане заключено 400 тысяч трудовых договоров, то есть рост составил 30%. Минимальный размер оплаты труда в стране вырос в 2,3 раза, а средний - более чем на 40%. Фонд заработной платы увеличился более чем в 2 раза, фонд зара
Бизнес
25 апреля 2022 г. 12:43
Сахиль Бабаев: Число трудовых договоров в Азербайджане выросло на 30%

За последние 3-4 года в Азербайджане заключено 400 тысяч трудовых договоров, то есть рост составил 30%. Минимальный размер оплаты труда в стране вырос в 2,3 раза, а средний - более чем на 40%. Фонд заработной платы увеличился более чем в 2 раза, фонд заработной платы в частном секторе - в 2,2 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на конференции, посвященной Дню предпринимателя.

По его словам, все эти реформы являются результатом всего лишь трехлетней деятельности: "Государство проводит реформы, и видит отдачу от предпринимателей и работодателей. Сегодня по паритету покупательной способности и по размеру минимальной заработной платы Азербайджан уже занимает второе место в СНГ. В Азербайджане сформирована очень серьезная база трудовых отношений".

Сахиль Бабаев считает, что предпринимательство в Азербайджане развивается динамичными темпами: "Как вы знаете, когда наша страна обрела независимость, доля частного сектора в предпринимательстве была равна нулю. В настоящее время эта доля стала важной, можно сказать, абсолютной частью экономики. Уверен, что развитие в этом направлении будет продолжаться”.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Son 3-4 ildə Azəbaycanda əmək müqavilələrinin sayı 30 % artıb"

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