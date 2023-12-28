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Сахиль Бабаев: Впервые количество работников в государственном и частном секторах сравнялось

Сахиль Бабаев: Впервые количество работников в государственном и частном секторах сравнялось Впервые в истории Азербайджана количество наемных работников, занятых в государственном и частном секторах, сравнялось.
Бизнес
28 декабря 2023 г. 20:18
Сахиль Бабаев: Впервые количество работников в государственном и частном секторах сравнялось

Впервые в истории Азербайджана количество наемных работников, занятых в государственном и частном секторах, сравнялось.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на церемонии вручения ряду предпринимателей премии "Даяг".

Министр отметил, что сегодня количество наемных работников, занятых в гражданской сфере в Азербайджане, впервые превысило 1 млн 800 тысяч человек: "На протяжении многих лет в наемных трудовых отношениях всегда доминировал государственный сектор. Впервые показатели в этом отношении сравнялись. За последние 5 лет в частном секторе создано более 400 тысяч рабочих мест".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Tariximizdə ilk dəfə dövlət və özəl sektorlarında muzdluların sayı bərabərləşib"

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