Сахиль Бабаев: Торговые отношения между Азербайджаном и Венгрией не полностью отражают потенциал

11:05

Торговые отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются, но их уровень не в полной мере отражает потенциал.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на проходящем в Баку 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии.

По его словам, между Азербайджаном и Венгрией существует широкое сотрудничество в торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах: "Между нашими странами налажен сильный политический диалог".

Бабаев отметил, что в январе-феврале 2024 года товарооборот с Венгрией вырос на 40,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.