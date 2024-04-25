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Сахиль Бабаев: Торговые отношения между Азербайджаном и Венгрией не полностью отражают потенциал

Сахиль Бабаев: Торговые отношения между Азербайджаном и Венгрией не полностью отражают потенциал 11:05
Бизнес
25 апреля 2024 г. 11:20
Сахиль Бабаев: Торговые отношения между Азербайджаном и Венгрией не полностью отражают потенциал

Торговые отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются, но их уровень не в полной мере отражает потенциал.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на проходящем в Баку 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии.

По его словам, между Азербайджаном и Венгрией существует широкое сотрудничество в торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах: "Между нашими странами налажен сильный политический диалог".

Бабаев отметил, что в январе-феврале 2024 года товарооборот с Венгрией вырос на 40,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке Sahil Babayev: Trade relations between Azerbaijan and Hungary do not fully reflect potential
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Azərbaycanla Macarıstan arasında ticarət əlaqələri potensialı tam əks etdirmir”

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