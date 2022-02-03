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Сахиль Бабаев: Товарооборот с Венгрией не отвечает имеющемуся потенциалу

Сахиль Бабаев: Товарооборот с Венгрией не отвечает имеющемуся потенциалу Несмотря на то, что в 2021 году стоимость экспорта Азербайджана в Венгрию выросла на 67%, этот показатель составил менее 2 млн долларов США. Стоимость торгового оборота между странами меньше его потенциала.
Бизнес
3 февраля 2022 г. 13:16
Сахиль Бабаев: Товарооборот с Венгрией не отвечает имеющемуся потенциалу

Несмотря на то, что в 2021 году экспорт Азербайджана в Венгрию вырос на 67%, в ценовом выражении это составило менее 2 млн долларов США. То есть торговый оборот между странами меньше его потенциала.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, организованном после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, заявил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

“В прошлом году импорт Азербайджана из Венгрии составил около 30-35 млн долларов. Есть большой потенциал для увеличения этой цифры", - сказал он.

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Версия на английском языке Sahil Babayev: Trade turnover with Hungary less than potential
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Macarıstanla ticarət dövriyyəsinin dəyəri potensialdan azdır”

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