Сахиль Бабаев: Товарооборот с Венгрией не отвечает имеющемуся потенциалу

Несмотря на то, что в 2021 году стоимость экспорта Азербайджана в Венгрию выросла на 67%, этот показатель составил менее 2 млн долларов США. Стоимость торгового оборота между странами меньше его потенциала.

Несмотря на то, что в 2021 году экспорт Азербайджана в Венгрию вырос на 67%, в ценовом выражении это составило менее 2 млн долларов США. То есть торговый оборот между странами меньше его потенциала.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, организованном после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, заявил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

“В прошлом году импорт Азербайджана из Венгрии составил около 30-35 млн долларов. Есть большой потенциал для увеличения этой цифры", - сказал он.