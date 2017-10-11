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    Сахиль Бабаев: Иногда регистрируется не весь объем экспортных товаров

    Заместитель министра: За 8 месяцев этого года экспорт увеличился на 30%
    © Report

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В результате экономических реформ в регионы Азербайджана инвестировано 1,7 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев, выступая на бизнес-форуме Германия-Азербайджан в Баку.

    Заместитель министра отметил, что реализовано около 80 таких инвестиционных проектов: "Эти инвестиции осуществлены в форме уставного капитала, 30-35% этих средств принадлежат предпринимателям, а остальная часть – это заимствования. По мере снижения кредитных ставок ситуация в сфере кредитования постепенно нормализуется".

    Замминистра добавил, что иногда регистрируется не весь объем экспортных товаров: "За 8 месяцев этого года экспорт увеличился на 30%. Этот показатель очень важен. Иногда регистрируется не весь объем экспортных товаров. Иначе эта цифра была бы выше". 

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