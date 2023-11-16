Сахиб Мамедов: Важно применять Инвестиционную карту ЦУР

Для привлечения частного сектора к деятельности по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане важно предоставлять информацию об инвестиционных возможностях и сферах с помощью таких продуктов, как инвестиционная карта ЦУР (SDG İnvest

Для привлечения частного сектора к деятельности по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане важно предоставлять информацию об инвестиционных возможностях и сферах с помощью таких продуктов, как "Инвестиционная карта ЦУР" (SDG Investor Map).

Как сообщает Report, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов сказал об этом на II Бакинском форуме "Устойчивое финансирование и инвестиции".

По его словам, применение Инвестиционной карты ЦУР может служить в качестве рыночного исследования для привлечения инвесторов в регион.

"Налаживание национального и регионального сотрудничества по привлечению инвестиций может стать важным шагом для развития экосистемы в регионе. Формирование сотрудничества обеспечит координацию между государственными институтами и другими сторонниками экосистемы, а также усилит обмен знаниями и опытом между странами региона", - отметил заместитель министра.