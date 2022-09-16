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Сахиб Мамедов: Торговый потенциал тюркоязычных государств оценивается нами в 500 млрд долларов

Сахиб Мамедов: Торговый потенциал тюркоязычных государств оценивается нами в 500 млрд долларов Зангезурский коридор имеет большой потенциал для увеличения торговли в рамках Организации тюркских государств.
Бизнес
16 сентября 2022 г. 13:17
Сахиб Мамедов: Торговый потенциал тюркоязычных государств оценивается нами в 500 млрд долларов

Зангезурский коридор имеет большой потенциал для увеличения торговли в рамках Организации тюркских государств.

Об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на турецком бизнес-форуме в Шуше, посвященном восстановлению и развитию Карабаха, сообщает Report.

"Азербайджан внес большой вклад в развитие торгово-экономических связей стран-членов Организации тюркских государств. Основным принципом сотрудничества тюркских государств является сотрудничество в торгово-экономической сфере. Сегодня стоимость годового торгового оборота тюркоязычных стран составляет 5 млрд долларов США, из которых 15% приходится на Азербайджан. Мы оцениваем торговый потенциал между этими странами на уровне 500 млрд долларов”, - отметил он.

С.Мамедов рассказал, что восстановление Карабаха и его реинтеграция в стоимостную цепочку является одним из ключевых вопросов, стоящих перед правительством Азербайджана: "Правительство уже начало работу в этом направлении. В первую очередь, осуществляются мероприятия по разминированию освобожденных от оккупации территорий и формированию базовой инфраструктуры. Отрадно, что турецкие компании принимают активное участие в восстановительных работах и реализации крупных инфраструктурных проектов".

"Хотелось бы подчеркнуть, что самым большим препятствием на пути Большого возвращения в Карабах являются мины, закопанные Арменией. Азербайджан входит в первую тройку стран по уровню минного загрязнения территории. В настоящее время процесс разминирования сотен тысяч мин на территориях проводится без точной карты. После окончания Второй Карабахской войны более 200 человек на освобожденных территориях пострадали от мин", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Trade potential of Turkic-speaking countries estimated at $500B 
Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "Türkdilli dövlətlərin ticarət potensialını 500 milyard dollar səviyyəsində görürük”

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