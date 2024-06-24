Замминистра: Создаются возможности для трансформации Азербайджана в зеленую экономику

Создаются возможности для увеличения трансформации Азербайджана в зеленую экономику.

Создаются возможности для увеличения трансформации Азербайджана в зеленую экономику.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на состоявшейся сегодня "Выставке продвижения местных компаний".

По его словам, проведение Азербайджаном в этом году такого престижного международного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и объявление этого года "Годом солидарности во имя зеленого мира" создает возможности для дальнейшего расширения инициатив в области трансформации в "зеленую" экономику.

Мамедов отметил, что это важно как с точки зрения повышения имиджа страны, так и с точки зрения совершенствования предпринимательской деятельности и адаптации бизнес-процессов к современным требованиям: "Внедрение экологически чистых, ресурсоэффективных технологий позволяет снизить издержки бизнеса, повысить его конкурентоспособность и производительность.

Организуемая в настоящее время выставка также предоставляет важную платформу для демонстрации передового опыта в соответствующей области, а также для содействия налаживанию связей и обмену опытом между предприятиями. Хотелось бы коснуться еще одного положительного момента, это возможность дополнительных инвестиций в экономику страны. Сегодня наши компании, демонстрирующие свою продукцию, могут привлекать как покупателей, так и потенциальных инвесторов".