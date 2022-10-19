Сахиб Мамедов: Rebuild Karabakh - важная платформа в рамках частно-государственного партнерства

Азербайджанская Международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха - Rebuild Karabakh" является одной из важных платформ в рамках частно-государственного партнерства

Азербайджанская Международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха - Rebuild Karabakh" является одной из важных платформ в рамках частно-государственного партнерства.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил на выставке в Бакинском Экспо-Центре.

"В рамках этой платформы отечественные и зарубежные компании представляют свои услуги и продукцию собственного производства. Отечественные и зарубежные компании объединяются и активно участвуют в реализации совместных проектов. Безусловно, возможны и индивидуальные проекты", - добавил С.Мамедов.

По его словам, проведение этой выставки способствует развитию Карабаха, реинтеграции экономики этого региона в экономику страны: "Сегодня в выставке принимают участие более 300 компаний из 17 стран. Это также говорит об успешной деловой среде в стране. Участие иностранных компаний является доказательством их заинтересованности в проектах в Азербайджане".