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Сахиб Мамедов: Rebuild Karabakh - важная платформа в рамках частно-государственного партнерства

Сахиб Мамедов: Rebuild Karabakh - важная платформа в рамках частно-государственного партнерства Азербайджанская Международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха - Rebuild Karabakh" является одной из важных платформ в рамках частно-государственного партнерства
Бизнес
19 октября 2022 г. 13:01
Сахиб Мамедов: Rebuild Karabakh - важная платформа в рамках частно-государственного партнерства

Азербайджанская Международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха - Rebuild Karabakh" является одной из важных платформ в рамках частно-государственного партнерства.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил на выставке в Бакинском Экспо-Центре.

"В рамках этой платформы отечественные и зарубежные компании представляют свои услуги и продукцию собственного производства. Отечественные и зарубежные компании объединяются и активно участвуют в реализации совместных проектов. Безусловно, возможны и индивидуальные проекты", - добавил С.Мамедов.

По его словам, проведение этой выставки способствует развитию Карабаха, реинтеграции экономики этого региона в экономику страны: "Сегодня в выставке принимают участие более 300 компаний из 17 стран. Это также говорит об успешной деловой среде в стране. Участие иностранных компаний является доказательством их заинтересованности в проектах в Азербайджане".

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Версия на английском языке Sahib Mammadov: Rebuild Karabakh - important platform within public-private partnership
Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: “Rebuild Karabakh” özəl-dövlət tərəfdaşlığı çərçivəsində çox vacib platformadır"

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