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Азербайджан пригласил сербских партнеров принять активное участие в COP29

Азербайджан пригласил сербских партнеров принять активное участие в COP29 Азербайджан пригласил сербских партнеров принять активное участие в 29 сессии конференции ООН по климату, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.
Бизнес
25 июля 2024 г. 12:49
Азербайджан пригласил сербских партнеров принять активное участие в COP29

Азербайджан пригласил сербских партнеров принять активное участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Как сообщает Report, об этом в Баку на 8-ом заседании межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией заявил замминистра экономики Сахиб Мамедов.

"Используя эту возможность, мы приглашаем сербскую сторону принять активное участие в работе этой конференции на высоком уровне", - заявил он.

Мамедов также отметил большие возможности, которые открывает освобождение азербайджанских территорий от оккупации после Отечественной войны. "Это создает новые возможности для регионального сотрудничества. Правительство Азербайджана намерено возродить эти территории и превратить их в зоны мира и сотрудничества, уделяя особое внимание охране окружающей среды. Мы приглашаем сербский бизнес принять участие в этих жизненно важных проектах и предлагаем нашу полную поддержку", - заявил он.

По словам замминистра, экономический потенциал и взаимные интересы и дальше будут создавать благоприятные условия для наращивания сотрудничества двух стран.

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Версия на английском языке Azerbaijan invites Serbian partners to take active part in COP29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Serbiyanı COP29-da fəal iştiraka dəvət edib

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