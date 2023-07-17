Сахиб Мамедов: Необходимо расширить сотрудничество со странами-членами ICCIA

С учетом потенциала мусульманских стран необходимо расширить сотрудничество со странами-членами Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).

С учетом потенциала мусульманских стран необходимо расширить сотрудничество со странами-членами Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов сказал на проходящем в Баку 35-м заседании Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

По его словам, за минувшие годы отношения Азербайджана со странами-членами ICCIA усилились и интерес мусульманских стран к Азербайджану возрос: "Существуют довольно благоприятные механизмы для успешной реализации социально-экономической политики. Создана благоприятная среда для привлечения в страну инвестиций. Мы прикладываем все усилия для расширения бизнес-среды".

По словам замминистра, за последние годы экспортный потенциал Азербайджана вырос в 5-6 раз.