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Сахиб Мамедов: Необходимо расширить сотрудничество со странами-членами ICCIA

Сахиб Мамедов: Необходимо расширить сотрудничество со странами-членами ICCIA С учетом потенциала мусульманских стран необходимо расширить сотрудничество со странами-членами Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).
Бизнес
17 июля 2023 г. 14:40
Сахиб Мамедов: Необходимо расширить сотрудничество со странами-членами ICCIA

С учетом потенциала мусульманских стран необходимо расширить сотрудничество со странами-членами Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов сказал на проходящем в Баку 35-м заседании Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

По его словам, за минувшие годы отношения Азербайджана со странами-членами ICCIA усилились и интерес мусульманских стран к Азербайджану возрос: "Существуют довольно благоприятные механизмы для успешной реализации социально-экономической политики. Создана благоприятная среда для привлечения в страну инвестиций. Мы прикладываем все усилия для расширения бизнес-среды".

По словам замминистра, за последние годы экспортный потенциал Азербайджана вырос в 5-6 раз.

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Версия на английском языке Sahib Mammadov: Necessary to expand cooperation with ICCIA members
Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "ICCIA-ya üzv ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ehtiyac var"

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