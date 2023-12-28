Сахиб Мамедов: 99,6% субъектов бизнеса в нашей стране - это МСП

В Азербайджане 99,6% субъектов бизнеса составляют микро -, малые и средние предприятия (МСП).

В Азербайджане 99,6% субъектов бизнеса составляют микро -, малые и средние предприятия (МСП).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на церемонии вручения ряду предпринимателей премии "Даяг".

Замминистра отметил, что с января по ноябрь 2023 года добавленная стоимость в ненефтегазовом секторе экономики выросла на 3,2%.

По его словам, за январь-ноябрь текущего года прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 107,7 % (15,3 млрд манатов), дополнительно в государственный бюджет поступило 1,1 млрд манатов.

"Сейчас доля частного сектора в валовом внутреннем продукте составляет 86,5 %, а доля в занятости - более 78%", - сказал С.Мамедов.