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​​​​​​​Сахиб Алекперов: Широкое применение искусственного интеллекта требует повышенного внимания к этой области

​​​​​​​Сахиб Алекперов: Широкое применение искусственного интеллекта требует повышенного внимания к этой области Широкое применение в будущем технологий искусственного интеллекта требует повышенного внимания к этой области, подготовки специалистов с новым мышлением и определения этических стандартов.
Бизнес
25 сентября 2023 г. 10:48
​​​​​​​Сахиб Алекперов: Широкое применение искусственного интеллекта требует повышенного внимания к этой области

Широкое применение в будущем технологий искусственного интеллекта требует повышенного внимания к этой области, подготовки специалистов с новым мышлением и определения этических стандартов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на проходящем в Баку в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" мероприятии "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности", посвященном теме "Применение технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике".

Он отметил, что стремительное развитие технологий и появление передовых моделей GPT порождают большую потребность в создании стандартов закупок: "Очень важно также разработать новые правила и процедуры в этой области. Для более эффективной организации процесса закупок на предприятиях, руководство должно определить единый план стратегии в области искусственного интеллекта".

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Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: "Süni intellektin geniş tətbiqi bu sahəyə diqqəti artırmağı tələb edir"

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