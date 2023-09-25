​​​​​​​Сахиб Алекперов: Широкое применение искусственного интеллекта требует повышенного внимания к этой области

Широкое применение в будущем технологий искусственного интеллекта требует повышенного внимания к этой области, подготовки специалистов с новым мышлением и определения этических стандартов.

Широкое применение в будущем технологий искусственного интеллекта требует повышенного внимания к этой области, подготовки специалистов с новым мышлением и определения этических стандартов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на проходящем в Баку в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" мероприятии "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности", посвященном теме "Применение технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике".

Он отметил, что стремительное развитие технологий и появление передовых моделей GPT порождают большую потребность в создании стандартов закупок: "Очень важно также разработать новые правила и процедуры в этой области. Для более эффективной организации процесса закупок на предприятиях, руководство должно определить единый план стратегии в области искусственного интеллекта".