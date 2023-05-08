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Сахиб Алекперов: Нужно работать над увеличением товарооборота между Азербайджаном и Астраханью

Сахиб Алекперов: Нужно работать над увеличением товарооборота между Азербайджаном и Астраханью Нужно работать над тем, чтобы увеличить товарооборот между Азербайджаном и Астраханской областью.
Бизнес
8 мая 2023 г. 19:00
Сахиб Алекперов: Нужно работать над увеличением товарооборота между Азербайджаном и Астраханью

Необходимо объединить усилия, чтобы увеличить товарооборот между Азербайджаном и Астраханской областью.

Как передает Report, об этом журналистам в Астрахани заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов.

По его словам, одним из самых важных на прошедшем сегодня форуме был вопрос о развитии сотрудничества и увеличении товарооборота между Азербайджаном и Астраханью.

"За 2022 год товарооборот между нами увеличился более чем в 4 раза. Это не совсем соответствует нашему потенциалу, но если поддерживать усилия по увеличению торгового обмена, то мы можем достичь желаемых результатов и преуспеем",- сказал он.

С.Алекперов подчеркнул, что для продвижения сотрудничества в сфере туризма в ходе сегодняшних обсуждений были выдвинуты очень серьезные предложения. "У нас есть все возможности для их осуществления. Также в сфере логистики мы также можем добиться высоких результатов", - добавил С.Алекперов.

Заместитель министра экономики отметил огромную роль общенационального лидера Гейдара Алиева в расширении и развитии экономического сотрудничества между регионами России и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: “Azərbaycanla Həştərxan vilayəti arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması üzərində işləməliyik”

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