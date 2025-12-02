Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Сахиб Алекперов: Инвестиции в нефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрд

    Бизнес
    • 02 декабря, 2025
    • 12:07
    Суммарные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана за последние 20 лет составили $213 млрд, это позволило практически удвоить объемы доходов от продажи нефти и газа.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на открытии "Центра искусственного интеллекта ASAN" (ASAN AI HUB) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN хidmət).

    По его словам, это можно рассматривать как один из ключевых показателей роста глобальной конкурентоспособности Азербайджана.

    "В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы", утвержденной соответствующим указом президента Ильхама Алиева, обеспечение устойчивого и конкурентоспособного экономического роста определено одним из пяти национальных приоритетов страны. В этой связи ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий выступают одной из основных стратегических целей", - добавил Алекперов.

    Он отметил, что подготовленная в рамках данного документа "Стратегия развития цифровой экономики" в настоящее время находится на стадии финального утверждения и направлена ​​на ускорение цифровой трансформации Азербайджана:

    "Стратегия, охватывающая более 50 инициатив и проектов, предусматривает технологическую трансформацию бизнеса, формирование конкурентоспособного человеческого капитала и переход управления на модели, основанные на данных. Утвержденная в этом году "Стратегия искусственного интеллекта (ИИ)" определяет своей главной целью ответственное и этичное применение ИИ, а также обеспечение устойчивого развития экономики в данной сфере".

    нефтегазовый сектор инвестиции искусственный интеллект цифровая экономика Сахиб Алекперов
    Sahib Ələkbərov: "Son 20 ildə Azərbaycanın neft-qaz ticarəti iki dəfə artıb"
    Elvis

    Сахиб Алекперов: Инвестиции в нефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрд

