Сахиб Алекперов: Инвестиции в нефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрд

Суммарные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана за последние 20 лет составили $213 млрд, это позволило практически удвоить объемы доходов от продажи нефти и газа.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на открытии "Центра искусственного интеллекта ASAN" (ASAN AI HUB) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN хidmət).

По его словам, это можно рассматривать как один из ключевых показателей роста глобальной конкурентоспособности Азербайджана.

"В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы", утвержденной соответствующим указом президента Ильхама Алиева, обеспечение устойчивого и конкурентоспособного экономического роста определено одним из пяти национальных приоритетов страны. В этой связи ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий выступают одной из основных стратегических целей", - добавил Алекперов.

Он отметил, что подготовленная в рамках данного документа "Стратегия развития цифровой экономики" в настоящее время находится на стадии финального утверждения и направлена ​​на ускорение цифровой трансформации Азербайджана:

"Стратегия, охватывающая более 50 инициатив и проектов, предусматривает технологическую трансформацию бизнеса, формирование конкурентоспособного человеческого капитала и переход управления на модели, основанные на данных. Утвержденная в этом году "Стратегия искусственного интеллекта (ИИ)" определяет своей главной целью ответственное и этичное применение ИИ, а также обеспечение устойчивого развития экономики в данной сфере".