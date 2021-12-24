Сахиб Алекперов: Для предпринимателей Карабаха готовятся новые льготы

Для предпринимателей, работающих на освобожденных территориях, готовятся новые льготы.
Об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов, отвечая на вопрос Report.
По его словам, в связи с тем, что Карабахский регион специализируется в сельском хозяйстве, сюда будут отнесены все льготы, действующие на территории страны для этой отрасли.
Алекберов отметил, что на освобожденных территориях предусмотрены и некоторые социальные льготы: "Если раньше льготы применялись в налоговой сфере, то теперь они будут касаться и социального страхования. Также некоторые льготы могут быть в связи с субсидиями. Для предпринимателей должны быть созданы все условия, чтобы в будущем им было интересно строить там свой бизнес".