Сахиб Алекберов: Секретариату ОТГ даны предложения

Организации, участвующие в деятельности Рабочей группы "Международная торговля", созданной в связи со стратегическим документом по упрощению процедур торговли Организации тюркских государств (ОТГ), передали в секретариат организации ряд предложений.

Организации, участвующие в деятельности Рабочей группы "Международная торговля", созданной в связи со стратегическим документом по упрощению процедур торговли Организации тюркских государств (ОТГ), передали в секретариат организации ряд предложений.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Алекберов сказал на конференции "Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды", организованной Комиссией по деловой среде и международным рейтингам в Баку.

"Эти предложения охватывают ряд направлений, в том числе сборы, взимаемые в странах-членах в связи с наземными перевозками, электронный обмен данными, изучение возможностей подписания соглашений о взаимном признании уполномоченных экономических операторов между странами-членами, анализ практики применения новой компьютеризированной транзитной системы в Турции", - отметил он.