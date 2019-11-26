​Сафар Мехтиев: Реальный рост импорта в Азербайджане составляет 6-7%

За 10 месяцев этого года стоимость азербайджанского импорта увеличилась в годовом исчислении более чем на 24%. Однако 85% роста было обеспечено за счет импорта золота Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

"Реальный рост импорта составляет 6-7%. Например, наблюдается резкий рост импорта пшеницы. Расходы на импорт пшеницы в январе-октябре этого года увеличились на 119 млн долларов или 68%", - сказал он.