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Сафар Мехтиев: Освобождение азербайджанских земель от оккупации предотвратило наркотрафик

Сафар Мехтиев: Освобождение азербайджанских земель от оккупации предотвратило наркотрафик Освобождение азербайджанских земель предотвратило наркотрафик через эти территории.
Бизнес
30 января 2022 г. 10:12
Сафар Мехтиев: Освобождение азербайджанских земель от оккупации предотвратило наркотрафик

Освобождение азербайджанских земель предотвратило наркотрафик через эти территории.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию государственной таможенной службы и празднику таможенников.

"Благодаря предотвращению этого трафика после второй половины прошлого года было обнаружено более 2 тонн наркотиков", - сказал Мехтиев.

Председатель комитета коснулся также использования электронных сервисов таможенных органов. По его словам, в 2021 году использование "Умной таможни" и других электронных сервисов превысит 14 млн: "7-8 млн из этих сервисов приходится на физических лиц".

Отметим, что генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия также является гостем мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Səfər Mehdiyev: "Azərbaycan torpaqlarının azad olunması narkoticarət trafikinin qarşısını alıb"

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