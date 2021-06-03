Сафар Мехтиев: Мы заинтересованы в расширении таможенного сотрудничества с Пакистаном

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехдиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в нашей стране Билалом Хайе.

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехдиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в нашей стране Билалом Хайе.

Как сообщает Report, об этом написал С.Мехдиев в своем аккаунте в Twitter.

Председатель ГТК отметил, что они заинтересованы в расширении сотрудничества с таможенной службой Пакистана: "В ходе нашей искренней встречи с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в нашей стране Билалом Хайе мы поговорили о сотрудничестве между таможенными службами обеих стран, о перспективах, провели широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес”.