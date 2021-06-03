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Сафар Мехтиев: Мы заинтересованы в расширении таможенного сотрудничества с Пакистаном

Сафар Мехтиев: Мы заинтересованы в расширении таможенного сотрудничества с Пакистаном Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехдиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в нашей стране Билалом Хайе.
Бизнес
3 июня 2021 г. 15:08
Сафар Мехтиев: Мы заинтересованы в расширении таможенного сотрудничества с Пакистаном
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Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехдиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в нашей стране Билалом Хайе.

Как сообщает Report, об этом написал С.Мехдиев в своем аккаунте в Twitter.

Председатель ГТК отметил, что они заинтересованы в расширении сотрудничества с таможенной службой Пакистана: "В ходе нашей искренней встречи с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в нашей стране Билалом Хайе мы поговорили о сотрудничестве между таможенными службами обеих стран, о перспективах, провели широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfər Mehdiyev: "Pakistanla gömrük əməkdaşlığını genişləndirməkdə maraqlıyıq"

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