Сафар Мехтиев: 99,4% изъятых таможенниками психотропных веществ составил метамфетамин

В 2019-2021 годах более 83% изъятых из незаконного оборота по 551 факту наркотиков (5 тонн 960 кг) составил героин (4 тонны 985 кг 770 г), считающийся наиболее опасным наркотиком.

В 2019-2021 годах более 83% изъятых из незаконного оборота по 551 факту наркотиков (5 тонн 960 кг) составил героин (4 тонны 985 кг 770 г), считающийся наиболее опасным наркотиком.

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

"Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что 99,4% психотропных веществ, изъятых за указанный период, то есть 274 кг 722 г, составляет метамфетамин. По фактам, выявленным в текущем году, из незаконного оборота изъято 2 тонны 481 кг 5 г наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 1 тонна 733 кг 504 г героина, 508 кг 432 г опиума, 194 кг 122 г метамфетамина", - сказал С.Мехтиев.