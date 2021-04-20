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Сафар Мехдиев рассказал об еще одном проекте с ВТО

Сафар Мехдиев рассказал об еще одном проекте с ВТО ”Использование программного обеспечения CTS чрезвычайно важно для оценки и управления рисками"
Бизнес
20 апреля 2021 г. 15:27
Сафар Мехдиев рассказал об еще одном проекте с ВТО

Сегодня подписан документ, предусматривающий завершение работ по внедрению системы таргетирования грузов (CTS) Всемирной таможенной организации (ВТО) в таможенной службе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехдиев в социальной сети Twitter.

”Использование программного обеспечения CTS чрезвычайно важно для оценки и управления рисками", - добавил Сафар Мехтиев.

Напомним, что 27 апреля 2020 года между ГТК и ВТО было подписано соглашение о применении программного обеспечения системы таргетирования грузов. Эта система позволяет выявлять грузы с высоким уровнем риска и ускорять прохождение грузов с низким уровнем риска через таможенные пограничные контрольно-пропускные пункты, тем самым упрощая и обеспечивая безопасность торговли.

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Версия на английском языке Azerbaijani official talks on another project with WTO
Версия на азербайджанском языке Səfər Mehdiyev ÜGT ilə yekunlaşmaq üzrə olan daha bir layihədən danışdı

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