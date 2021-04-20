Сафар Мехдиев рассказал об еще одном проекте с ВТО

”Использование программного обеспечения CTS чрезвычайно важно для оценки и управления рисками"

Сегодня подписан документ, предусматривающий завершение работ по внедрению системы таргетирования грузов (CTS) Всемирной таможенной организации (ВТО) в таможенной службе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехдиев в социальной сети Twitter.

”Использование программного обеспечения CTS чрезвычайно важно для оценки и управления рисками", - добавил Сафар Мехтиев.

Напомним, что 27 апреля 2020 года между ГТК и ВТО было подписано соглашение о применении программного обеспечения системы таргетирования грузов. Эта система позволяет выявлять грузы с высоким уровнем риска и ускорять прохождение грузов с низким уровнем риска через таможенные пограничные контрольно-пропускные пункты, тем самым упрощая и обеспечивая безопасность торговли.