Сафар Мехдиев: Проверки в Государственном таможенном комитете не проводятся

Некоторые силы распространяют такую дезинформацию и пытаются бросить тень на деятельность комитета

"Информация о проведении каких-либо проверок в Государственном таможенном комитете (ГТС) и возникновении дефицита в 700 млн манатов абсолютно необоснованна и ложна".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Сафар Мехдиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

"ГТК просто расстроен этой новостью. Некоторые силы распространяют такую дезинформацию и пытаются бросить тень на деятельность комитета. Мы не собираем хлопок с поля, чтобы у нас образовался дефицит. За последние 3 года в бюджет было собрано 2 млрд манатов дополнительных средств. Это результат успешной политики президента. Те, кто не видит этих успехов, слепы, и мы не собираемся опускаться до уровня их лжи", - отметил он.