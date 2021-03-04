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Сафар Мехдиев: Проверки в Государственном таможенном комитете не проводятся

Сафар Мехдиев: Проверки в Государственном таможенном комитете не проводятся Некоторые силы распространяют такую дезинформацию и пытаются бросить тень на деятельность комитета
Бизнес
4 марта 2021 г. 12:38
Сафар Мехдиев: Проверки в Государственном таможенном комитете не проводятся
Сафар Мехдиев
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"Информация о проведении каких-либо проверок в Государственном таможенном комитете (ГТС) и возникновении дефицита в 700 млн манатов абсолютно необоснованна и ложна".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Сафар Мехдиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

"ГТК просто расстроен этой новостью. Некоторые силы распространяют такую дезинформацию и пытаются бросить тень на деятельность комитета. Мы не собираем хлопок с поля, чтобы у нас образовался дефицит. За последние 3 года в бюджет было собрано 2 млрд манатов дополнительных средств. Это результат успешной политики президента. Те, кто не видит этих успехов, слепы, и мы не собираемся опускаться до уровня их лжи", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Səfər Mehdiyev: "Dövlət Gömrük Komitəsində yoxlamalar aparılmır"

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