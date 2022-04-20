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Садыр Жапаров пригласил крупный азербайджанский бизнес инвестировать в Кыргызстан

Садыр Жапаров пригласил крупный азербайджанский бизнес инвестировать в Кыргызстан Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на встрече с представителями крупного азербайджанского бизнес-сообщества пригласил их инвестировать в Кыргызстан
Бизнес
20 апреля 2022 г. 17:27
Садыр Жапаров пригласил крупный азербайджанский бизнес инвестировать в Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с представителями крупного азербайджанского бизнес-сообщества пригласил их инвестировать в свою страну.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан выражает высокую заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанским бизнес-сообществом. Он предложил предпринимателям Азербайджана участвовать в реализации инвестиционных проектов в таких направлениях, как энергетика, пищевая промышленность, проекты в сфере инфраструктуры, туризма и новых технологий.

В сфере гидроэнергетики он предложил принять участие в реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ряда других стратегически важных малых и средних ГЭС.

В сфере туризма Глава государства предложил рассмотреть строительство рекреационных объектов в Кыргызстане, в том числе на территории жемчужины Кыргызстана - озере Иссык-Куль.

Садыр Жапаров отметил, что сфера переработки пищевой продукции также является весьма перспективным и интересным направлением. В целом потенциал возможного сотрудничества высок и сферы взаимодействия весьма разносторонние.

"Как Глава государства, выступающий за динамичное, стабильное и устойчивое развитие своей страны, призываю азербайджанские деловые круги рассматривать Кыргызскую Республику как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов", - сказал он.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что результаты проведенных переговоров, а также реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразятся на показателях взаимной торговли и объемах поступлений азербайджанских инвестиций в экономику Кыргызстана.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO).

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