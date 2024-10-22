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Садиг Гурбанов: Предприниматели просят решить вопрос с вырубкой деревьев в ряде случаях

Садиг Гурбанов: Предприниматели просят решить вопрос с вырубкой деревьев в ряде случаях В Азербайджане примерно 500 предпринимателей официально обратились в Министерство экологии и природных ресурсов по вопросам озеленения.
Бизнес
22 октября 2024 г. 14:54
Садиг Гурбанов: Предприниматели просят решить вопрос с вырубкой деревьев в ряде случаях

В Азербайджане примерно 500 предпринимателей официально обратились в Министерство экологии и природных ресурсов в связи с вопросом штрафов, которые им выставляются при вырубке деревьев, необходимой при проведении различных работ на земельных участках.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии заявил председатель комитета Садиг Гурбанов.

"Мы ужесточаем законодательство и увеличиваем штрафы за уничтожение зеленых насаждений. Но в регионах возникают проблемы в связи с этим. Гражданам выделяются земельные участки для возделывания и получения дохода. Однако, при возделывании земли иногда возникают сложности - кустарники или деревья препятствуют этому. Но вырубить их нельзя - это влечет за собой штраф. Мы передаем землю в собственность, но при этом вырубка деревьев на этой земле считается нарушением гражданского законодательства", — отметил он.

По его словам, в Азербайджане также предлагается создать рабочую группу по вопросам озеленения: "Это предложение направлено на изучение проблем, связанных с зелеными насаждениями. Предлагается, чтобы в эту рабочую группу вошли и депутаты".

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Версия на азербайджанском языке Sadiq Qurbanov: "500 sahibkar nazirliyə yaşıllıqlarla bağlı müraciət edib"

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