Садиг Гурбанов: Предприниматели просят решить вопрос с вырубкой деревьев в ряде случаях

В Азербайджане примерно 500 предпринимателей официально обратились в Министерство экологии и природных ресурсов по вопросам озеленения.

В Азербайджане примерно 500 предпринимателей официально обратились в Министерство экологии и природных ресурсов в связи с вопросом штрафов, которые им выставляются при вырубке деревьев, необходимой при проведении различных работ на земельных участках.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии заявил председатель комитета Садиг Гурбанов.

"Мы ужесточаем законодательство и увеличиваем штрафы за уничтожение зеленых насаждений. Но в регионах возникают проблемы в связи с этим. Гражданам выделяются земельные участки для возделывания и получения дохода. Однако, при возделывании земли иногда возникают сложности - кустарники или деревья препятствуют этому. Но вырубить их нельзя - это влечет за собой штраф. Мы передаем землю в собственность, но при этом вырубка деревьев на этой земле считается нарушением гражданского законодательства", — отметил он.

По его словам, в Азербайджане также предлагается создать рабочую группу по вопросам озеленения: "Это предложение направлено на изучение проблем, связанных с зелеными насаждениями. Предлагается, чтобы в эту рабочую группу вошли и депутаты".