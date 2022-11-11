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Сабина Алиева: Некоторые медицинские услуги также должны быть включены в пакет ОМС

Сабина Алиева: Некоторые медицинские услуги также должны быть включены в пакет ОМС ”Некоторые медицинские услуги, считающиеся важными для сохранения здоровья человека, также должны быть включены в пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане".
Бизнес
11 ноября 2022 г. 13:00
Сабина Алиева: Некоторые медицинские услуги также должны быть включены в пакет ОМС

”Некоторые медицинские услуги, считающиеся важными для сохранения здоровья человека, также должны быть включены в пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева заявила на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

”Я предлагаю расширить список лекарств, которые предоставляются бесплатно, в том числе для людей, страдающих гепатитом В и гепатитом С, которые являются инфекционными заболеваниями", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: “Bəzi tibb xidmətləri də icbari tibbi sığorta paketinə daxil edilməlidir”

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