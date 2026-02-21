S&P считает маловероятной военную эскалацию между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Бизнес
    • 21 февраля, 2026
    • 12:42
    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенным рейтингам Армении со "стабильного" на "позитивный", что обусловлено ожиданиями прогресса в нормализации отношений с Азербайджаном и началом экономической кооперации между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете агентства.

    Агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Армении в иностранной и местной валюте на уровне "BB-/B".

    S&P подчеркивает, что имеется потенциал для улучшения геополитической ситуации на Южном Кавказе и ситуации в сфере безопасности.

    "Прогресс в переговорах с Азербайджаном может снизить краткосрочные риски для безопасности (Армении - пред.), хотя перспектива прочного мира, по-прежнему, зависит от подписания обязывающего соглашения и его эффективного выполнения", – говорится в отчете.

    Аналитики агентства считают, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном продвинулись вперед, что, снижает вероятность военной эскалации в ближайшем будущем.

    Согласно отчету, соглашение, парафированное при посредничестве США в августе 2025 года, стало важной политической вехой, сигнализируя о приверженности на уровне руководства страны и способствуя стабилизации ситуации в сфере безопасности. Первые шаги по нормализации привели к умеренному улучшению региональной транспортной связности и торговли, отмечают аналитики.

    Вместе с тем, в агентстве подчеркивают, что путь к подписанию и ратификации мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном остается сложным и потребует времени: "Долговечность соглашения будет зависеть от готовности обеих сторон к выполнению политически чувствительных решений, надежности мер по его исполнению и обеспечения безопасности".

    К нерешенным вопросам аналитики S&P относят последовательность и обеспечение соблюдения делимитации границ, а также отсутствие четко определенных гарантий безопасности.

    По их мнению, внутриполитические ограничения в Армении также могут добавить неопределенности в переговоры о мирном соглашении.

    "Власти Армении готовят новую конституцию, проект которой ожидается к марту, а референдум запланирован на период после парламентских выборов в июне. Однако остается неясным, сохранит ли преамбула ссылки на Декларацию независимости 1990 года, ключевой пункт, оспариваемый Азербайджаном, учитывая, что Баку рассматривает такие ссылки как подразумевающие территориальные претензии", - говорится в отчете.

    По оценкам S&P, рост ВВП Армении в 2026 году составит 5,3%, в 2027 году он замедлится до 4,8%. Бюджетный дефицит в среднем составит около 3,3% ВВП в 2026-2029 годах, государственный долг - на уровне 44% ВВП в среднесрочной перспективе.

