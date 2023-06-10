S&P прогнозирует сохранение в среднесрочной перспективе профицита сектора госуправления Азербайджана

По прогнозам международного рейтингового агентства SP Global Ratings, профицит сектора государственного управления Азербайджана в 2023 году составит 3,9% ВВП против 6,1% ВВП в 2022 году.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, профицит сектора государственного управления Азербайджана в 2023 году составит 3,9% ВВП против 6,1% ВВП в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете S&P по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

В 2024 году уровень профицита прогнозируется на уровне 2,6%, а в 2025 году - 1,4%.

"Мы прогнозируем, что профицит сохранится в среднесрочной перспективе, постепенно снижаясь до баланса к 2026 году по мере увеличения расходов, в то время как продолжающееся постепенное снижение добычи нефти будет сказываться на государственных доходах. Несмотря на быстрый рост объемов добычи природного газа в последние годы, мы считаем, что бюджетные поступления для государства от этого источника останутся значительно ниже, чем от нефти. Например, даже при гораздо более высоких рыночных ценах на газ в прошлом году выручка от продажи газа составила около 1 млрд долларов США (1,3% ВВП) по сравнению с 10 млрд долларов США (13% ВВП) от продажи нефти с месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли", - считает S&P.

Аналитики агентства полагают, что позиция чистых бюджетных активов Азербайджана остается сильной, отражая его внешнюю позицию и поддерживая суверенные рейтинги.