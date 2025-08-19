О нас

S&P повысило рейтинг Фонда развития бизнеса Азербайджана

S&P повысило рейтинг Фонда развития бизнеса Азербайджана Рейтинговое агентство Standard and Poor's (SP) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Фонда развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) с уровня "BB-" до уровня "BB".
Бизнес
19 августа 2025 г. 16:45
S&P повысило рейтинг Фонда развития бизнеса Азербайджана

Рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Фонда развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) с "BB-" до уровня "BB".

Об этом Report сообщили в фонде.

Согласно информации, краткосрочный кредитный рейтинг фонда подтвержден на уровне "B".

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Роль фонда в развитии экономики страны, его координирующая позиция между государственным и частным секторами положительно оценены рейтинговым агентством. Главным фактором, повлиявшим на повышение рейтинга, стало улучшение рисковой позиции Фонда.

Рейтинг имеет значение для адаптации к требованиям глобализирующегося рынка, повышения надежности ФРБА среди текущих и потенциальных партнеров и привлечения внешних финансовых средств в будущем.

Напомним, что Фонд развития бизнеса Азербайджана, учрежденный 23 декабря 2024 года в результате слияния Фонда развития предпринимательства и Азербайджанской инвестиционной компании, является правопреемником указанных организаций, его активы равны 1,4 млрд манатов. По состоянию на 1 августа этого года в рамках механизма льготного кредитования по линии фонда было выделено суммарно более 3,4 млрд манатов, эти средства направлены на реализацию свыше 54 тыс. проектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "S&P" Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun reytinqini yüksəldib

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил импорт молока и сливок более чем на 18%
Азербайджан увеличил импорт молока и сливок более чем на 18%
19 августа 2025 г. 17:27
Импорт кукурузы в Азербайджан сократился на 42%
Импорт кукурузы в Азербайджан сократился на 42%
19 августа 2025 г. 16:31
Азербайджан сократил импорт мяса на 18%
Азербайджан сократил импорт мяса на 18%
19 августа 2025 г. 15:09
Азербайджан существенно увеличил закупки автобусов в Турции и Китае
Азербайджан существенно увеличил закупки автобусов в Турции и Китае
19 августа 2025 г. 13:29
Руководство Азерметалинвест будет реорганизовано
Руководство "Азерметалинвест" будет реорганизовано
19 августа 2025 г. 11:13
Общее собрание акционеров ОАО Себа перенесено на сентябрь
Общее собрание акционеров ОАО "Себа" перенесено на сентябрь"
19 августа 2025 г. 10:54
Чистая прибыль Azəraqrartikinti снизилась почти на 4 раза
Чистая прибыль Azəraqrartikinti снизилась почти на 4 раза
19 августа 2025 г. 09:28
Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 24% за семь месяцев
Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 24% за семь месяцев
18 августа 2025 г. 16:01
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 3,3 раза
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 3,3 раза
18 августа 2025 г. 15:38
В Азербайджане снизилось производство растительного масла и маргарина
В Азербайджане снизилось производство растительного масла и маргарина
18 августа 2025 г. 15:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi