S&P повысило рейтинг Фонда развития бизнеса Азербайджана

Рейтинговое агентство Standard and Poor's (SP) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Фонда развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) с уровня "BB-" до уровня "BB".

Об этом Report сообщили в фонде.

Согласно информации, краткосрочный кредитный рейтинг фонда подтвержден на уровне "B".

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Роль фонда в развитии экономики страны, его координирующая позиция между государственным и частным секторами положительно оценены рейтинговым агентством. Главным фактором, повлиявшим на повышение рейтинга, стало улучшение рисковой позиции Фонда.

Рейтинг имеет значение для адаптации к требованиям глобализирующегося рынка, повышения надежности ФРБА среди текущих и потенциальных партнеров и привлечения внешних финансовых средств в будущем.

Напомним, что Фонд развития бизнеса Азербайджана, учрежденный 23 декабря 2024 года в результате слияния Фонда развития предпринимательства и Азербайджанской инвестиционной компании, является правопреемником указанных организаций, его активы равны 1,4 млрд манатов. По состоянию на 1 августа этого года в рамках механизма льготного кредитования по линии фонда было выделено суммарно более 3,4 млрд манатов, эти средства направлены на реализацию свыше 54 тыс. проектов.